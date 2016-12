F1, test Silverstone: brilla Magnussen

Kevin Magnussen, al volante della McLaren, ha realizzato il miglior tempo nella prima giornata della tre giorni dedicata ai test di Formula 1 a Silverstone per verificare gli pneumatici Pirelli e testare i giovani piloti. Le case ne hanno approfittato anche per provare novità sulle monoposto. Senza i big (Alonso, Webber e Raikkonen non ci saranno mentre Massa e Vettel arriveranno venerdì), in pista pochi driver titolari.