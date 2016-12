F1, test Silverstone: brilla Di Resta

Paul Di Resta, al volante della Force India, ha realizzato il miglior tempo nella prima giornata della tre giorni dedicata ai test di Formula 1 sul circuito di Silverstone per verificare gli pneumatici Pirelli e per testare i giovani piloti. Inoltre le case ne hanno approfittato per provare novità e aggiornamenti sulle monoposto.

Senza i big, visto che Alonso, Webber e Raikkonen non ci saranno mentre Massa e Vettel correranno soltanto venerdì, in pista si sono visti pochi driver titolari e molti giovani. Davanti a tutti si sono piazzate le Force India, con Paul Di Resta che con 1'33"928 ha bruciato per appena 58 millesimi il compagno di team James Calado, britannico. Terzo Kevin Magnussen con la McLaren, bravo a migliorare nel pomeriggio, mentre quarto è il portoghese Felix Da Costa con la Red Bull. Settimo Nicolas Prost con la Lotus e a seguire la Ferrari di Davide Rigon. Il vicentino classe 1986, collaudatore per lo sviluppo della rossa al collaudatore, ha fermato il cronometro sull'1'35"452 e ha completato 44 giri. L'australiano Daniel Ricciardo, atteso fin dalla prima giornata, sarà in pista da domani, giovedì: il mattino con la Toro Rosso, il pomeriggio con la Red Bull.