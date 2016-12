Alonso, niente test con la Ferrari a Silverstone

Lo aveva detto e lo ha fatto. Fernando Alonso non parteciperà alla tre giorni di test in programma a Silverstone fino a venerdì. Lo spagnolo non aveva dato la sua disponibilità a provare le nuove gomme Pirelli, ancora spaventato dalle esplosioni del GP inglese. Sulla F138 ci saranno Davide Rigon e Felipe Massa: il pilota vicentino, al Cavallino dal 2011, scenderà in pista in tutte e tre le giornate, lasciando l'abitacolo a Massa solo venerdì mattina.