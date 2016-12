F1, dal 2014 motori Ferrari sulla Marussia

Dalla prossima stagione batterà un cuore Ferrari sotto le Marussia. Il team britannico ha annunciato che nel 2014 le sue monoposto non useranno più propulsori Cosworth, ma motori prodotti a Maranello. "L'importanza di questo sviluppo per la nostra squadra non va sottovalutata - ha detto il Ceo, Andy Webb -. Non ne beneficeremo solo noi, ma tutta la F1". "E' la conferma della nostra volontà di crescere", ha aggiunto.