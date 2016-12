La Williams arruola Symonds, l'ingegnere del "crashgate"

Chi non muore si rivede. E così Pat Symonds , l'ex capo degli ingegneri della Renault squalificato nel 2009 in seguito allo scandalo seguito all'incidente di Nelson Piquet jr a Singapore, dal 19 agosto assumerà il ruolo di direttore tecnico della Williams . La scuderia, ancora a caccia del primo punto dopo nove gare, ha anche annunciato l'allontanamento con effetto immediato di Mike Coughlan , l'attuale direttore tecnico.

Symonds ha un'esperienza trentennale in Formula 1 e gode ancora di un'ottima reputazione come ingegnere e stratega. Ha lavorato con un giovane Ayrton Senna alla Toleman nel 1984, alla Benetton con Michael Schumacher e con Fernando Alonso alla Renault. Nel suo curriculum 32 vittorie, quattro titoli nel mondiale piloti e tre in quello costruttori. Dal 2011 era consulente tecnico per la Marussia. Symonds lascià la Renault nel 2009, insieme con il responsabile del team Flavio Briatore, quando il brasiliano Nelson Piquet Jr confessò alla disciplinano della Fia che gli era stato ordinato di urtare deliberatamente contro un muretto della pista di Singapore in modo che Alonso, non coinvolto nel "crashgate", potesse vincere.