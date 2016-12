La Red Bull testa Ricciardo nelle prove di Silverstone

E' sempre più quello di Daniel Ricciardo il nome del probabile sostituto di Mark Webber alla Red Bull l'anno prossimo. Il giovane australiano, infatti, sarà alla guida della macchina campione del mondo già nella prima giornata dei test giovani in programma da mercoledì a venerdì sulla pista di Silverstone. Una sorta di verifica per capire se Ricciardo, oggi alla guida della Toro Rosso, potrà meritarsi i galloni di compagno di Vettel.

Sarà una tre giorni molto importante per la Red Bull, che potrà fare un paragone diretto tra Ricciardo e le sue prime guide, visto che Webber e Vettel saliranno in macchina nei due giorni seguenti. Daniel è in corsa con Kimi Raikkonen per completare la squadra anglo-austriaca per il prosismo campionato. Il portoghese Felix da Costa, invece, proverà mercoledì mattina e potrebbe essere lui a prendere il posto di Ricciardo nel 2014. I test, come noto, saranno aperti anche ai piloti titolari dopo i problemi avuti dalla Pirelli proprio sul tracciato inglese.