Tre partner russi per la Sauber: la scuderia è in difficoltà economiche

La Sauber , scuderia di Formula 1 in difficoltà economiche, ha annunciato una partnership con un terzetto di investitori russi per promuovere, tra l'altro, lo sport automobilistico e il GP di Soci , previsto per la fine del 2014. La collaborazione con la Sauber riguarda il Fondo internazionale di cooperazione ed investimenti, il Fondo statale per lo sviluppo del Nord-Ovest della Russia e l'Istituto nazionale delle tecnologie aeronautiche.

L'Istituto nazionale delle tecnologie aeronautiche, precisa una nota della scuderia di Hinwil, è in prima linea nella ricerca scientifica in Russia e la Sauber "beneficerà del suo know-how avanzato e dei suoi ingegneri" per "sviluppare soluzioni tecnologicamente avanzate" aggiunge la scuderia, già in preparazione della prossima stagione di F1, quando entrerà in vigore il nuovo regolamento tecnico, con i motori V6 turbo ibridi.



Il rapporto di collaborazione servirà anche ad "attrarre i giovani russi verso le competizioni automobilistiche". In tal senso "sarà approntato un programma di addestramento per il pilota russo Sergey Sirotkin", 17 anni, allo scopo di introdurlo nel team nel 2014, conclude la Sauber.