Sebastian Vettel al volante di una "Rossa"

Clamoroso all'Hoheward Landscape Park di Herten, in Germania: Sebastian Vettel guida una "Rossa". Niente paura per Alonso, però. Al Red Bull Soap Box Derby, la folle gara dedicata ai veicoli più stravaganti del mondo, il pilota tedesco si è infatti messo al volante non di una una Ferrari, ma di una delle "auto-giocattolo" protagoniste della competizione. Da sottolineare anche il look da Super Mario Bros di Sebastian...