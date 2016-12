Asta da record: 22,7 milioni per la Mercedes di Fangio

L'auto più costosa del mondo è una Mercedes Benz W196R del 1953 ed è una delle monoposto con cui Juan Manuel Fangio ha corso il Mondiale di F1. La vettura è stata venduta all'asta di Bonhams al Festival of Speed di Goodwood per l'astronomica cifra di 22,702 milioni di euro. Ignoto, per ora, il nome dell'acquirente. Polverizzato il primato precedente, che apparteneva a una Ferrari Testa Rossa del 1957 (11,658 mln di euro)