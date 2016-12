Fernando Alonso: "Siamo competitivi, ma ci serve più velocità"

Lo spagnolo del Cavallino si è raccontato a RTL, in un'intervista a bordo di una F12, durante un giro del Nuerburgring. Fernando ha spiegato: "L'esperienza di un pilota è sempre maggiore dopo ogni gara. Non è facile dimenticare un brutto Gran Premio, ma è pur sempre lavoro ed esistono cose più importanti nella vita. Come la famiglia, che è il fondamento della teoria dei Samurai (come il tatuaggio presente sulla schiena del pilota. ndr) , dove si spiega l'importanza di vivere seguendo degli obiettivi. Per cui se arrivi secondo, a volte è comunque una grande soddisfazione, altre volte una delusione. Dipende da chi arriva davanti a te".



Un pilota di Formula 1 deve anche confrontarsi con la paura. Per questo Alonso ammette: "Qualche volta ho avuto paura. Soprattutto quando si guida sul bagnato, dove non si ha visibilità o se le gomme perdono aderenza. In queste situazioni aumenta le sensazione di pericolo. Come anche quando esplode una gomma, perché tutta la macchina vibra e lo senti dal volante. Il posteriore si alleggerisce e in alcuni casi è impossibile tenere l'auto in strada. E' un'esperienza forte perché inaspettata, oltre che sempre difficile da controllare. Tutto avviene in un istante e ci si affida alle sensazioni per gestire la manovra al meglio. Poi chiami i box e ti affidi agli ingegneri. In generale, l'importante è essere sempre allenato e in forma per gestire al meglio le situazioni. Infatti sono pochi i giorni in cui non pratico sport. E' la mia passione".