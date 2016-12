Ferrari, Montezemolo: "Massa ha la nostra fiducia, vedremo i risultati"

La stagione di Felipe Massa in Ferrari non è certo di quelle più esaltanti, ma Montezemolo continua a credere nel brasiliano: "Felipe sa che ha la nostra totale fiducia, mi auguro di veder presto concretizzate nei risultati tutte le sue doti, come le ottime partenze che ha fatto vedere negli ultimi due GP". Ad ogni modo il presidente tiene il pilota sulle spine: "Il futuro? Ne parleremo più avanti, non c'è fretta".