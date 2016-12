Ferrari, Montezemolo suona la sveglia: "Meno parole, più fatti"

Bisogna sviluppare la F138 in vista della seconda parte del campionato: "Oggi insieme ai tecnici abbiamo esaminato l'agenda delle prossime settimane di lavoro chiarendo le priorità. Adesso chiedo a tutti una maggiore determinazione e una forte concentrazione su ogni dettaglio. Solo attraverso una grande volontà e tanto lavoro sarà possibile raggiungere i risultati che tutti vogliamo ottenere. Insomma, meno annunci e parole e più fatti".

Anche il team principal Domenicali vuole il riscatto: "Ancora una volta abbiamo avuto conferma dell'importanza delle analisi e della gestione del comportamento delle gomme. Regola valida per tutti ma che noi dobbiamo cercare di sfruttare meglio degli altri se vogliamo vincere, anche per quanto riguarda lo sviluppo della F138, terreno su cui dobbiamo far meglio dei nostri avversari. Ora ci attendono settimane decisive in vista dell'Ungheria. C'è un test importantissimo che dovremo cercare di sfruttare al massimo, sia per quanto riguarda il rendimento degli pneumatici, sia per lo sviluppo tecnico della monoposto. Tutto è ancora in gioco, perché siamo solo a metà campionato e i traguardi di inizio stagione sono ancora alla nostra portata".