Sebastian Vettel: "Una gara incredibilmente dura"

Sebastian Vettel festeggia per la vittoria nel GP di casa : "E' stata una gara incredibilmente dura. Ero sempre al limite, ogni giro, ma siamo stati veloci quanto basta per stare davanti fino alla fine. In pit-lane hanno fatto un grande lavoro e ho potuto spingere forte, per controllare che da dietro non si avvicinassero. A metà gara abbiamo anche perso il Kers, ma poi si è riattivato e abbiamo ritrovato la trazione per attaccare e vincere".

Kimi Raikkonen è soddisfatto per il 2° posto, ma non convinto della strategia scelta dal suo team: "Avevamo problemi con la radio in alcune parti della pista ed era difficile parlare con gli ingegneri. Le mie gomme erano ok e mi chiedo se avrei potuto arrivare fino alla fine con una sosta in meno... Potevano durare ancora. Siamo comunque riusciti a fare una buona gara, che chiaramente avremmo voluto vincere, ma non avevamo la velocità. Forse se il GP fosse durato qualche giro in più potevamo provarci. Abbiamo trovato un buon set-up con entrambe le monoposto e siamo tornati nelle posizioni di testa".