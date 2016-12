Pagelle del GP di Germania: Vettel è l'uomo della noia meraviglia

Si diceva occhio a Vettel, e Vettel onora il mega strisione del suo pubblico. Una cosa doveva fare, passare Hamilton il prima possibile, fatto, per poi mettersi in carena per le sue domeniche preferite. Quelle da 9 pieno, sgraziato solo nel saltello sul podio, vago ricordo degli zompi schumacheriani. E' lui l'uomo della noia, poco da fare, noia meravigliosa per i blu che anzi, potendo, farebbero a meno dei Raikkonen pressanti nei finali.

Kimi, appunto, ci e si diverte, fortuna che non dovevano andare le Lotus con le gomme nuove. Otto e mezzo perchè parte quarto e chiude secondo, pagando una scelta che non fa lui: quella di entrare ai box con un paio di giri, forse, di ritardo per mettersi davvero addosso a Vettel. E tra l'altro, se c'era da candidarsi per il sedile di Webber, quale miglior mettodo di quello di mettersi in tandem con la Red Bull numero 1.

Nove invece a Grosjean travestito da Iceman. Prima spiffera in radio di essere più veloce del compagno di box che ha davanti, poi più veloce in effetti lo è. La strategia è differente, nel finale fa passare il capitano ben più carico di punti nel mondiale, ma una gran gara per il francesino con le gote di Heidi.

Capitolo Alonso. Soffre, forse più davanti ai microfoni per trattenersi dopo, che in macchina prima. Il suo è un 6 infiocchettato da molti problemi. Partenza mediocre, primo stint da dimenticare, forse per lo scotto di avere gomme usate, strategia senza tocco di magia e muso lungo, oltre che baffuto, nel finale. Il risultato è che lotta a meno 34 punti, con una macchina inferiore: deja vù.

Sufficiente non è Hamilton, perchè sufficiente non è la Mercedes, "gommopatica" se esistesse il termine. Se parti in pole e chiudi quinto, prendi 5 solo se il prof sa che hai talento. Impiastricciato a terra dagli pneumatici: sembra la beffa per chi sulle gomme ha surfato in altre occasioni.

Webber è sempre più vicino alla targa in platino per la rogna mondiale. Zero e badge stracciato a chi gli ha dato il via con quel che ne è seguito (pochi i 30000 euro di multa!), sette a Mark che invece di scendere e salutare, si rimette in pista per un settimo finale.

Massa? Tutti, non solo lui e i suoi cari, abbiamo sperato di sentirci dire "Problema tecnico". Non sembra proprio essere così e allora Felipe si becca un 4 come i giri che ha percorso, perchè se non riesci a tenere la macchina in pista in una normalissima traiettoria, senza il minimo duello in atto, si fa preoccupante.

10 e lode a Bianchi che povero, vivendo in pianura, ignora il concetto di pendenza. Molto divertente il momento e ben poco pericoloso visto che il gruppo era dalla parte opposta della pista. Certo è che se lui può essere scusato per il fuoco, il commissario temiamo non verrà riconfermato l'anno prossimo.