Fernando Alonso: "Penalizzati dalla strategia, in Ungheria serve vincere"

Dopo il quarto posto nel GP di Germania, Fernando Alonso punta il dito contro la strategia scelta dalla Ferrari nelle qualifiche. "Abbiamo patito il diverso rendimento delle gomme rispetto alle aspettative e siamo stati penalizzati dalle scelte fatte sabato", ha spiegato lo spagnolo. "Dobbiamo migliorare per la pole e andare i n Ungheria per stare davanti a Vettel ", ha aggiunto il ferrarista in vista della prossima gara.

"È stata una gara difficile. Qualunque siano le gomme devi andare veloce, cosa che non siamo stati in gara - ha proseguito -. Non siamo stati abbastanza competitivi, specie nel primo stint". "Abbiamo pagato il prezzo di fare 4 giri con le gomme in qualifica, noi al giro 14 abbiamo finito le gomme mentre ad esempio Button si è fermato al 21.mo giro - ha concluso lo spagnolo -. Lì abbiamo perso tutto il vantaggio della nostra strategia con le gomme troppo usate".



DOMENICALI: "GARA IN DIFESA"

La Ferrari in Germania ha limitato i danni. Parola di Stefano Domenicali, team principal del Cavallino. "Oggi non avevamo il passo per tenere il ritmo dei rivali e abbiamo dovuto disputare una gara in difesa", ha spiegato, commentando il quarto posto di Alonso.