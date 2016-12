F1, GP di Germania: cameraman colpito da una gomma

Cambio gomme disastroso per Mark Webber al nono giro del GP di Germania, dove l'australiano è stato fatto ripartire mentre i meccanici stavano ancora fissando la gomma posteriore destra. Impossibile quindi evitare il distacco dello pneumatico che, rimbalzando in pit-lane, è andato a colpire uno dei cameraman presenti nella corsia box. Da una prima diagnosi l'uomo, portato al centro medico per controlli, non accuserebbe problemi fisici gravi.