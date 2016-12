F1, GP di Germania: Sebastian Vettel vince al Nuerburgring

Sebastian Vettel (Red Bull) vince per la prima volta in carriera il GP di Germania al Nuerburgring , precedendo sul podio la Lotus di Raikkonen davanti a Grosjean . Gara d'attacco per Alonso (Ferrari) 4°, mentre finisce subito fuori dai giochi Massa (Ferrari) per testacoda. Hamilton (Mercedes) è 5° seguito da Button (McLaren), Webber (Red Bull), Perez (McLaren) e Rosberg (Mercedes). Nel Mondiale Vettel vola con 157 punti davanti ad Alonso a 123.

La cronaca del GP - Al via Hamilton finisce subito nel sandwich delle Red Bull, che lo infilano in stereo, con Vettel interno che prende subito la testa della corsa, seguito da Webber. Partono bene anche le Lotus, che si accodano in quarta e quinta piazza, marcate da Massa. E' invece Ricciardo che sfila all'esterno Alonso, che però tiene l'ottava posizione. Alle loro spalle è lotta in famiglia tra le McLaren di Button e Perez.

Dopo soli 4 giri, la fortuna volta le spalle a Massa. Il brasiliano è protagonista di uno strano testacoda che lo lancia con gomme fumanti nella via di fuga. Motore spento e ritiro inevitabile. Intanto Ricciardo apre il balletto dei pit-stop, seguito da Hamilton. I riflettori si spostano però su Webber, che è protagonista di una sosta ai box da incubo, con i meccanici Red Bull che pasticciano e fanno ripartire l'australiano con la posteriore destra ancora non fissata (azione poi sanzionata con 30.000 euro di multa). Immediato il distacco, con tanto di gomma che rimbalza tra i meccanici, finendo addosso ad un inconsapevole Cameraman. Mentre Mark viene spinto indietro per rimontare la posteriore, riuscendo anche a tornare in pista all'ultimo posto.

Il protagonista della corsa è dunque Raikkonen, che mette nel mirino le Mercedes e in un pugno di giri risale fine al terzo posto, passando prima Rosberg e poi Hamilton. Imitato da un Alonso scatenato, che si porta alle spalle di Lewis, ma nonostante una guida grintosa non trova il varco per passare. L'inglese resiste per orgoglio, ma poi si ferma ai box lasciando la posizione allo spagnolo.

Uno dei momenti chiave del GP arriva al 23° giro, quando Bianchi parcheggia la sua Marussia a bordo pista con un principio d'incendio. Come da regolamento il pilota lascia la monoposto in folle per agevolare la rimozione da parte dei commissari. Manovra che invece produce un'inaspettata retromarcia della vettura, che senza pilota attraversa la pista, andando a fermarsi dalla parte opposta. Siparietto a tratti comico, quanto potenzialmente pericoloso, tanto che è immediato l'ingresso della Safety Car. E' l'occasione per la seconda sosta ai box di Vettel, Grosjean, Raikkonen e Alonso, che alla ripartenza tengono in quest'ordine la testa della corsa. Seguiti da Button e Hamilton.

Il ritmo è serrato e i muretti box aggiornano le strategie. Anticipa allora la terza sosta Vettel, che al 42° giro effettua il suo ultimo cambio gomme. Il tedesco rientra scatenato e scala velocemente le posizioni perse, mentre Raikkonen e Alonso fanno il ritmo delle corsa al comando. Fino al 49° giro, quando entrano insieme ai box per montare le morbide, e lasciando a Vettel e Grosjean la testa del GP. Tanta l'esuberanza dello spagnolo del Cavallino al rientro in pista, quarto a 8 secondi dalla vetta. Dietro intanto Hamilton si beve Di resta in staccata in fondo al rettilineo, sgomitando per la settima piazza.

Questa Formula 1, moderna e "gommatissima", regala così un finale di gara spettacolare e tirato. E' il 55 giro quando Grosjean cede la seconda posizione a Raikkonen che ringrazia, ma parte subito per un'indiavolata serie di giri all'attacco di Vettel. Allo stesso modo è Alonso che spinge forte per avvicinarsi proprio a Grosjean. Sono giri da qualifica per tutti, ma Vettel gestisce, taglia il traguardo per primo e centra il quarto successo stagionale. Kimi arriva in scia ad 1 solo secondo di distacco! Sul podio sale anche la seconda Lotus di Grosjean, che tiene a bada la risalita della Ferrari, lasciando Alonso al quarto posto a -34 in classifica da Seb. Per Fernando c'è almeno la soddisfazione del giro veloce della gara, in 1:33.468 al giro 51. Non inquadrati dalle telecamere nel finale gli ultimi sorpassi ai danni delle McLaren, con Hamilton che sfila il quinto posto all'ex-compagno di box, Button, mentre Webber passa Perez. La F1 si sposterà in Ungheria per il prossimo GP.