Hamilton: "Splendida sensaziona dopo libere disastrose "

"E' un privilegio guidare per questo team, alle spalle ha una lunga storia, qui la Mercedes è nata e sono contento di aver fatto la pole proprio su questa pista. Domenica sarà un giorno importante, Vettel e Webber sono molto forti sui long-run e quindi spero che il nostro set-up sia abbastanza buono anche per la gara per potergli dare filo da torcere".

Sebastian Vettel non è riuscito a mascherare bene la sua delusione, sperando però che in gara le cose possano andare meglio. "Congratulazioni a Lewis che ha fatto un gran lavoro - ha riconosciuto - . Era abbastanza vicino, ci ho provato, ma non è stato abbastanza. La macchina andava bene, anche se ho perso qualcosa nel primo settore. Ho cercato di recuperare ma non è stato abbastanza. Siamo molto più vicini a loro qui che a Silverstone. Abbiamo fatto dei progressi, in prospettiva gara abbiamo lavorato bene. Siamo in prima fila ed è sempre piacevole, non è stato abbastanza per la pole ma posso fare una buona gara. Spero di poter partire bene e di avere una spinta in più da parte dei fan".

Più sorpreso che deluso Mark Webber: "Sono contento di essere dove sono, come ha detto Lewis nelle sessioni precedenti non era al top quindi non so dove ha trovato tutta questa forma. Io ho perso un po' nell’ultimo settore rispetto a Sebastian. Non sono riuscito a trovare il ritmo giusto nel Q3, ma sappiamo che questa è una pista che cambia velocemente. Sono contento, ho un’ottima macchina, siamo a posto sulla distanza e penso di poter mettere pressione ai primi due".