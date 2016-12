Alonso: "La pole era fuori dalla nostra portata"

Fernando Alonso commenta la qualifica del Nuerburgring , corsa nel segno del sacrificio: "La scelta era partire al 4°-5° posto con le gomme soft o dietro con le medie. Non potendo lottare per la pole, abbiamo deciso di fare una strategia che ci permetta di fare bene in gara. Abbiamo circa 5-6 decimi di distacco dai primi, sia sul giro veloce sia con le morbide, per questo era più logico pensare alla gara più che al piazzamento in griglia".

Dello stesso parere anche Felipe Massa, 7° in qualifica: "Non avevamo la macchina per la pole, anche se le prestazioni sono comunque incoraggianti. Quindi dovremo per forza fare bene domani. Una partenza come quella di Silverstone? Non sarà facile, perché quelli davanti a noi con le gomme morbide saranno in vantaggio. Cercheremo di fare del nostro meglio".



Infine, anche Stefano Domenicali spiega: "La scelta di usare le gomme medie nella Q3 non è stata una questione di coraggio. E' legata alle valutazioni che abbiamo fatto nelle libere in prospettiva della gara, cercando di prevedere il degrado delle gomme. Poi, come sempre, i fenomeni diranno se abbiamo sbagliato o se ci abbiamo preso, ma questo fa parte dello sport. Alla fine siamo dove pensavamo di essere. Mi ha fatto piacere vedere una macchina competitiva in Q1 e Q2 anche con le gomme morbide. E poi avete visto cosa può capitare quando si è troppo sicuri delle proprie possibilità (riferendosi alla Mercedes). Si possono fare degli errori pesanti".