F1, GP di Germania: Lewis Hamilton firma la pole

Lewis Hamilton conquista la pole del GP di Germania , in 1:29.398, battendo Vettel (Red Bull), 2° per +0.103. Seconda fila per Webber (Red Bull) e Raikkonen (Lotus), seguiti da Grosjean (Lotus) e Ricciardo (Toro Rosso). Mentre sceglie di non lottare per la pole le Ferrari , che entra nel Q3 con gomme dure. Il risultato è Massa 7° davanti ad Alonso , 8°. Chiudono la top ten Button (McLaren) e Hulkenberg (Sauber). Sbaglia tutto Rosberg (Mercedes) 11°.

Q1 - La qualifica del GP di Germania inizia con un Massa particolarmente tonico, che conquista con determinazione la prima fase. Il brasiliano firma il tempo di 1:30.547, seguito da Raikkonen e Alonso. Mentre Hamilton è 5°, lasciando nelle retrovie le Red Bull. Una strategia votata al risparmio delle gomme, che vede Vettel al 9° posto e Webber 13°. Entrambi consapevoli di avere più di un asso nella manica, da giocarsi a fine turno. Subito fuori dai giochi invece le Williams di Bottas e Maldonado, che festeggiano con amarezza (e un principio d'incendio) le 600 presenze in F1. Battuti insieme a Pic, Bianchi, Van Der Gar e Chilton.



Q2 - Sono quindi le Mercedes che si mettono in luce nella prima parte del secondo step di qualifica, finché non parte all'attacco la Red Bull. Con Vettel che negli ultimi minuti inizia a spingere a fondo l'acceleratore, portandosi in vetta con il tempo di 1:29.992. Seb è il primo pilota in grado di scendere sotto il 30", ma la temperatura più alta aiuta le prestazioni di Ferrari e Lotus in questa fase intermedia. Ecco allora che ne approfitta ancora Massa, che si prende nuovamente la vetta con il tempo di 1:29.825. Sempre davanti a Raikkonen e Alonso come nel Q1. Detto che al limite del cronometro, proprio Kimi butta fuori dalla top ten Rosberg. Un errore strategico pesante del muretto box di Ross Brawn, che vede invece Hamilton in sesta posizione, dietro a Vettel e Grosjean, e seguito da Webber. Tutti con distacchi misurabili in millesimi. Fuori anche Di Resta, Perez, Gutierrez, Sutil e Vergne.



Q3 - Gli ultimi 10 minuti utili a definire le prime file della griglia, iniziano con Alonso e Massa subito in pista. Ma è un giro "di passaggio" e le Rosse rientrano subito ai box. Mentre nell'ordine Hamilton, Vettel, Raikkonen e Webber firmano un primo tempo utile. Ecco il colpo di scena: la Ferrari sceglie di lavorare nell'ottica della gara, tornando in pista ma con gomme dure. Consapevole di non poter lottare per la pole. Strategia che obbliga Alonso e Massa a lavorare di volante, facendo prima due giri "lenti", e poi lanciandosi per conquistare la quarta fila. Con il brasiliano che si prende la soddisfazione di piazzarsi davanti al team leader spagnolo, che così partirà sul lato sporco della pista. Un sacrificio per la scuderia del Cavallino, che aveva un potenziale da seconda-terza fila, ma azzarda, per puntare dritta al podio di domenica.

La qualifica si chiude dunque con il testa-a-testa, tra Vettel e Hamilton, dove l'inglese trova il giro perfetto, beffando l'idolo locale. Detto che Sebastian è consapevole di avere qualcosa in più del rivale, in termini di prestazioni e sul passo di gara. Nonché una motivazione extra, buona per coccolare il sogno della prima vittoria nel GP di casa.