Formula1: incendio nel box Williams, problemi al Kers per Maldonado

Fumo e fuoco nel box Williams sul circuito di Nuerburgring, dove sono in programma le qualifiche del Gp di Germania. A incendiarsi è stata la monoposto di Pastor Maldonado. Come già avvenuto, in maniera ben più grave, l'anno scorso a Barcellona, dopo il gp vinto, la monoposto del pilota venezuelano si è incendiata per problemi al Kers, il dispositivo per il recupero dell'energia cinetica dai freni in grado di aumentare la potenza del motore.