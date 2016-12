F1, GP di Germania: Sebastian Vettel conquista le ultime libere

Non si nasconde Sebastian Vettel che, nel finale del terzo turno di prove libere del GP di Germania, firma il giro veloce sul tracciato del Nuerburgring in 1:29.517. Il tedesco di Red Bull precede il connazionale di Mercedes, Rosberg, 2° a +0.676. Segue Webber (Red Bull, +0.694), 3° davanti alle Ferrari di Alonso (+1.104) e Massa (+1.122). Non è lontano Raikkonen (Lotus, +1.154) 6°, marcato da Hamilton (Mercedes, +1.227) e Grosjean (Lotus, +1.264).