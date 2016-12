F1, GP di Gemania: Sebastian Vettel si aggiudica le prove libere

La prima giornata di prove libere rispecchia i valori prestazionali visti in pista a Silverstone. Compresa la variabile della Lotus che ancora una volta, ma con un apparente maggior agio, si piazza davanti alle rosse del Cavallino. Detto che Alonso ha potuto guidare part-time, praticamente solo al pomeriggio, visti i problemi elettrici che hanno di fatto reso inutile il primo turno. Lo spagnolo non si è comunque lasciato abbattere e, senza tirarsi indietro, ha firmato 39 passaggi utili per chiarirsi le idee.

In particolare sul passo di gara, dove la Ferrari sembra avere un'interessante marcia in più con le soft, con cui riesce a percorrere molti più giri degli avversari, controllando bene l'usura della gomma. Prestazione che, però, non resta al top con la copertura media, dove sono invece le Red Bull a farla da padroni. Mentre sono le Lotus che gestiscono entrambe le mescole con notevole efficacia. Dove invece la Mercedes resta abbastanza coperta nei confronti dei rivali, svolgendo un programma strategicamente differenziato con Rosberg e Hamilton, e lasciando in pista pochi indizi sulle reali prestazioni. Anche se poi l'ultima parola potrebbe andare al meteo che, variando nelle temperature (è previsto un rialzo sensibile), potrebbe convincere gli ingegneri di alcuni team ad un azzardo. Spostando la strategia dei cambi su scelte più o meno aggressive, e quindi rischiose. Detto che la Fia è intervenuta, preventivamente, blindando le pressioni e la possibilità di invertire le gomme. Intanto, però, ci sarà da impostare una qualifica in cui proprio la Ferrari dovrà inventarsi qualcosa per non piazzarsi ultima tra i top team.