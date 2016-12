Nico Rosberg: "Niente vantaggi per la Mercedes"

Nico Rosberg (Mercedes) è il primo pilota a dirsi fiducioso sul fronte della sicurezza delle gomme, per il GP di Germania : "La Fia e la Pirelli hanno preso le decisioni giuste e credo che si vedranno dei progressi già durante il weekend. Non sappiamo bene se nei test di Barcellona abbiamo provato con queste gomme, dovreste chiederlo a Pirelli. Non credo, però, che per noi ci saranno vantaggi. E' possibile che ci sia un rimescolamento delle carte".

Nel GP di Germania si correrà dunque con le gomme posteriori con la cintura in kevlar già testate in Canada. Una scelta "di sicurezza" che convince anche gli altri piloti presenti in conferenza stampa al Nuerburgring. Ed è convinto che non ci saranno problemi con le gomme anche il campione del mondo in carica della Red Bull, Sebastia Vettel: "Credo sia positivo avere nuove gomme, sono fiducioso che ci sarà un passo avanti. Questa della Germania è una gara speciale per noi tedeschi, conosciamo bene il circuito e non vedo l'ora che inizi il weekend. Spero di vedere sempre più bandiere Red Bull sul percorso".



Passando dal tema della sicurezza a quello della corsa al Mondiale, Rosberg, dopo quanto visto a Silverstone, sembra candidato come nuovo sfidante alla leadership della classifica piloti, e spiega: "La macchina continua a migliorare, ma è troppo presto per dire se possiamo competere per il titolo, vedremo cosa accadrà tra qualche gara. Una rincorsa su Vettel? Spero di avvicinarmi a lui gara dopo gara, vogliamo arrivare sempre davanti e poi vedremo".