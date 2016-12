Fernando Alonso: "Vado a fare i test solo se mi obbligano"

Fernando Alonso spiega, senza mezzi termini, il punto di vista sui prossimi test di Silverstone: "Non mi sento tranquillo ad andare a provare un prototipo di gomme sulla pista dove abbiamo avuto più problemi. Se dipendesse da me non ci andrei. Ci andrò solo se il team mi obbligherà. Non sono un collaudatore della Pirelli. Ho fiducia nel loro lavoro, ma è evidente che hanno sbagliato le gomme". Differente il parere di Felipe Massa : "Io vado".

Lo spagnolo del Cavallino spiega: "Nell'incidente con Perez non mi sono accorto di nulla. Mi sono spostato sulla destra d'istinto, perché ero già pronto a sorpassarlo. Non voglio immaginare cosa sarebbe potuto succedere se l'avessi attaccato a sinistra... Non penso che avremmo visto un incidente grave come quello Massa in Ungheria. Ma sarebbe stato un brutto incidente, perché vi ricordo che all'interno di queste gomme ci sono i fili e parti d'acciaio. Comunque ho fiducia nel lavoro della Pirelli, nonostante sia evidente che un errore costruttivo nelle gomme di quest'anno. Come abbiamo visto appunto in Bahrein e a Silverstone. Non saprei dire se con le nuove gomme perderemo terreno, ma direi che ci dobbiamo adattare perché alla fine le gomme sono uguali per tutti".

Cerca di smorzare le tensioni, invece, Stefano Domenicali. "Alla vigilia del Gp di Germania e in vista dei prossimi test a Silverstone comprendiamo la preoccupazione e le perplessità dei piloti, dopo quanto accaduto a Silverstone lo scorso week end. Restiamo tuttavia certi che la Pirelli darà presto le risposte necessarie ad ovviare ai problemi occorsi", ha detto il responsabile della Ferrari.