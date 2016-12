F1: Red Bull lancia il sondaggio

Un sondaggio che racchiude parecchi significati. Primo fra tutti, la volontà del brand dei tori energetici di coinvolgere in prima persona i propri tifosi, almeno in apparenza, nelle strategie del team. Iniziativa che, però, rivela nella sua forma anche una variabile molto significativa: ovvero la scelta di un pilota giovane o di un pilota con maggiore esperienza. Quindi appunto Vergne o Ricciardo, piuttosto che il titolato Raikkonen. Detto che Daniel ha già ricevuto la "sponsorizzazione" di Webber che lo ha indicato come suo "preferito" per la successione. Mentre sembrano realisticamente poche le possibilità di Vergne.

Detto che anche l'opzione Raikkonen ha subito scatenato una pioggia di voti in rete. Notizia che il finlandese ha commentato, a margine della conferenza del Nuerburgring, con la consueta risposta a "zero enfasi", tipicamente alla Iceman: "E' bello sapere del sondaggio e di essere in vantaggio nelle votazioni, ma tutte queste cose sono poco indicative. Domani magari ci saranno risultati diversi, ma non conta. Adesso devo fare delle buone gare e vedere cosa accadrà dopo l'estate. Ad un certo punto faremo delle scelte e le comunicheremo".

Intanto, però, Sebastian Vettel ha fatto sapere che in merito alla scelta del compagno di box, vorrebbe poter dire la sua. Aggiungendo, in merito al sondaggio: "Voterei Vergne perché al momento è quello più indietro".