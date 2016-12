Team, Fia e Pirelli d'accordo: al Nuerburgring le nuove gomme posteriori

La riunione sulle gomme, ospitata da un albergo di fronte al Nuerburgring , non ha sconvolto quanto già si sapeva, limitandosi a definire gli ultimi dettagli, a un tavolo con ds dei team (Rivola per la Ferrari), commissione tecnica della Fia e per la Pirelli , non il responsabile Hembery, ma dei tecnici puri, esperti di mescole e carcasse. Quindi domenica al GP di Germania si useranno nuove posteriori, le stesse provate (poco) nelle libere del Canada.

Struttura in kevlar e non quella in acciaio messa sotto accusa in mondovisione per i fatti di Silverstone. In grado, in pratica, di garantire minor surriscaldamento per il semplice fatto di non essere (il kevlar) un metallo, ma una fibra sintetica, utilizzata ad esempio per canoe, vele degli scafi o gli stessi serbatoi delle F1.