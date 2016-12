Alonso: "Spero che le modifiche alle gomme ci permettano di correre in sicurezza"

In Formula 1 a tenere banco alla vigilia del weekend del GP del Nuerburgring è la questione gomme. Fernando Alonso non si sbilancia, ma si augura che i problemi riscontrati a Silverstone siano stati risolti dalla Pirelli. "So che sono state studiate delle modifiche e speriamo che queste possano permettere a tutti noi piloti di correre in condizioni di sicurezza", ha detto lo spagnolo in occasione di una visita allo Shell Technology Center.