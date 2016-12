Caos gomme Pirelli: la Fia corre ai ripari

La Fia corre ai ripari dopo il disastro gomme del GP di Gran Bretagna. La Federazione ha esposto i due provvedimenti principali per prevenire esplosioni ripetute come quelle dello scorso weekend: ai test di Silverstone, in programma dal 17 al 19 luglio e inizialmente riservati ai giovani piloti, le squadre potranno far correre i titolari. La Fia, inoltre, ha chiesto alla Pirelli la garanzia che il caos dell'ultima gara non si ripeta.