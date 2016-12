Caso gomme, Whitmarsh: "Si rischia boicottaggio piloti"

Dopo i problemi avuti con le gomme esplose durante il Gp di Silverstone , Whitmarsh ipotizza un'azione di protesta in vista della prossima gara: "Penso ci sia il pericolo di un boicottaggio dei piloti e credo sia una cosa giusta" afferma il team principal della McLaren per tutelare la sicurezza. "Non è questo quello che vogliamo per la F1, abbiamo già avuto un problema simile a Indianapolis nel 2005 ed è stato terribile" conclude Whitmarsh.

Otto anni fa, infatti, al Gran Premio degli Stati Uniti, presero il via solo sei vetture gommate Bridgestone, mentre quelle gommate Michelin non parteciparono per problemi di sicurezza legati proprio agli pneumatici. "Ora - aggiunge però il team principal della McLaren - abbiamo l'occasione di lavorare insieme. Questo non è il momento di puntare il dito, è il momento di lavorare insieme e trovare la soluzione per andare avanti". Whitmarsh si aspetta che qualcosa cambi prima che le vetture scendano in pista in Germania domenica prossima e la McLaren, almeno per il momento, non sta pensando a un'azione drastica.

Sull'argomento è intervenuto anche Derek Warwick, presidente del British Racing Drivers Club ed ex pilota di Formula 1, secondo cui non sono credibili le ipotesi che mettono sul banco degli imputati i cordoli, rei d'aver danneggiato gli pneumatici. "Questi cordoli sono qui dal 2009. Abbiamo visto migliaia e migliaia di auto andare su questi cordoli e non è mai successo niente - ha aggiunto Warwick - Abbiamo sostenuto un controllo da parte della Fia e sono pienamente in regola". L'ex pilota di Formula1 punta il dito contro la Pirelli, contro le tre squadre che hanno impedito al fornitore unico di introdurre una versione più resistente di gomme per la gara di Silverstone e contro il patron del Circus Bernie Ecclestone. "Credo che Bernie, la Fia e Pirelli stiano mettendo in pericolo questo sport e devono seriamente guardarsi in faccia, cambiare queste gomme e non aspettare che tutti i team siano d'accordo''.