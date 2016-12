Pagelle Formula 1: Rosberg è da 9,5. 8,5 ad Alonso, meglio di Webber

Sarà la maturità dei 28 anni compiuti giovedì, la fidanzata Vivian o la Mercedes veloce e dannata, ma quello di Rosberg è un 9 e mezzo, a 197 orari di media. Riflette, mentre gli altri esplodono, azzecca le strategie e si fa trovare nel momento giusto sulla pista giusta, dando il cambio a Vettel appena lo perde imprecando. E' sesto nel mondiale a 50 punti, ma chissà.

Webber parla di "Russian Roulette", quando gli chiedono delle gomme, e dice "Qualche giro in più e Rosberg lo passavo": è da otto anche nelle parole, ma soprattutto in pista. Perchè raddrizzare una partenza da foglio rosa, un contatto con Grosjean che gli storta il naso e i cattivi pensieri che ronzano sotto il casco, non è facile, per uno che ha ancora 11 gare e poi la F1 la saluta e amici come prima.

Otto e mezzo ad Alonso che chiude terzo una domenica con zero premesse buone. Sfiora la doppia cifra nei sorpassi e sfiora la follia quando decide lucidamente di non evitare i cordoli, come invece gli consigliano via radio per non rischiare di fare splash con le gomme. Fosse prudente farebbe altro e si lascerebbe scappare l'occasione di portare a casa il regalo della sorte.

Stessa sorte che lascia Vettel senza voto e che piazza un 4 a quei saccenti della Red Bull. Detto di Hamilton e del suo otto, che nemmeno una ruota in meno gli porta via, c'è un otto anche per Massa che, nonostante la capatina negli inferi e ritorno, perde solo una posizione rispetto ad Alonso, che negli inferi non ci va.

Il 2 del capitolo gomme se lo spartiscono invece Pirelli, Federazione e squadre. Sì, anche le squadre, che politicamente lottano sugli pneumatici solo per non lasciare un millesimo agli avversari, trascurando il dettaglio sicurezza.