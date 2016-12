F1, Red Bull: Webber promuove Ricciardo

Daniel Ricciardo riceve direttamente da Mark Webber un'importante investitura per prendere il suo posto in Red Bull nel campionato 2014 di Formula 1. Il 36enne driver australiano, che ha già annunciato come la prossima stagione correrà la 24 Ore di Le Mans per la Porsche, ha detto a proposito del 23enne connazionale, ottavo in gara a Silverstone: "Penso sia tra i papabili per prendere il mio posto. Se lo merita. Ne abbiamo parlato diverse volte credo lo faremo ancora in futuro". Webber, secondo nel Gran Premio di Gran Bretagna, ha poi aggiunto: "Daniel sa che sarà tutto diverso in un team come la Red Bull, la pressione sarà maggiore. Vediamo cosa succede, di certo gli auguro il meglio".

Ricciardo, 23enne di Perth, ha commentato: "Come ha detto Mark, vediamo che succede. Non ho perso le speranze, devo ancora migliorare e se la cosa si concretizzerà, sarà davvero eccitante".

Secondo i rumors anche Kimi Raikkonen e il francese Jean-Eric Vergne, compagno di Ricciardo alla Toro Rosso, sono tra i candidati per affiancare Vettel nella prossima stagione.