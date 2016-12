Pirelli nel ciclone: "Dobbiamo analizzare le gomme"

La Pirelli è nell'occhio del ciclone per le quattro gomme esplode nelle medesima situazione durante il GP di Gran Bretagna, alle quali si aggiunge l'anteriore sinistra di Gutierrez. “Ovviamente è stata una cosa totalmente inaspettata - ha dichiarato il responsaible motorsport Paul Hembery - . Abbiamo visto qualcosa di nuovo, un problema mai avuto. Stiamo attualmente eseguendo le nostre analisi, dobbiamo tornare a casa e studiare quanto accaduto".

"Qualche parte del circuito di Silverstone potrebbe avere avuto un impatto particolare sulla versione più recente dei nostri pneumatici 2013. Ma quando avremo fatto le nostre analisi, potremo capire cosa è successo per cercare di trovare una soluzione. Prendiamo queste cose sul serio e renderemo noto il risultato degli esami appena avremo delle risposte concrete. E' inulte aggiungere altro finché non avremo completato i controlli", si è limitato a dire Hembery. Intanto, però, la Fia ha convocato tutti i team per una riunione prevista mercoledì alla vigilia del weekend del GP di Germania.