Rosberg pensa in grande: "Possiamo cambiare l'andamento del Mondiale"

Nico Rosberg non nasconde che la vittoria di Silverstone sia arrivata con un po' di fortuna. "Mi dispiace per quanto successo alla gomma di Lewis, sarebbe stata una grande gara per lui, è una delusione enorme, ma così sono le corse. Quando si à fermato Vettel non posso dire che ero deluso, poi da lì in avanti è stata una grande gara", ha ammesso. Poi la gioia: "E' un giorno speciale. Il team ha fatto un lavoro fantastico e ora andiamo di slancio".

"In Germania sarà fantastico, una gara di casa per me e il team. Ho una macchina grandiosa e penso di fare un ottimo risultato anche lì. La macchina è ora molto competitiva. iI team ha fatto un grande lavoro e ora sta migliorando anche con la gestione delle gomme", ha aggiunto prima di lanciare il guanto di sfida: "Possiamo cambiare l'andamento del Mondiale fino ad ora a favore della Red Bull".

Red Bull che si è dovuta accontentare della piazza d'onore conquistata da Mark Webber, rammaricato, però, per la sua brutta partenza. ''Non ho idea di cosa sia successo al via. E' stato frustrante, credo Grosjean mi abbia toccato. Poi abbiamo lavorato bene, potevo superare Nico se avessi avuto più giri a disposizione, ma ci vuole la fortuna per vincere''.