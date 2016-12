Ferrari, Alonso: "E' stata una gara fortunata" Lo spagnolo: "Dobbiamo migliorare molto. Mi fido del team"

30 giugno 2013

"E' stata una gara bella e fortunata". E' questo il primo commento di Fernando Alonso dal terzo gradino del podio di Silverstone. Lo spagnolo, però, riconosce i limiti della sua Ferrari F138: "Sono felice perché ho recuperato punti a Vettel, per ora mi godo il risultato, ma il nostro passo di gara non è stato buono per tutto il weekend. Da domani dobbiamo lavorare per prepararci al meglio al GP del Nuerburgring: ho molto fiducia nel team".

Alonso è stato fortunato soprattutto nel finale di gara quando a Perez gli è scoppiata la gomma proprio davanti a lui: "Per prima cosa mi sono spaventato, poi ho pensato di essere stato fortunato. Anche all'inizio alla partenza ho rischiato un contatto, sono momenti rischiosi ma entrambi sono girati bene oggi quindi devo godermi il risultato". Le gomme che esplodono? "Nessuna opinione. Penso sia una domanda fantastica per gli uomini Pirelli in conferenza stampa; noi guidiamo la macchina, sono le stesse gomme per tutti, dobbiamo farle funzionare tutte. Le mescole un po’ più dure sembrano essere peggiori per noi perché non riusciamo a farle funzionare. Quindi è un problema nostro. Non sappiamo quale sia il problema esattamente, né la soluzione". Proprio Felipe Massa è stato vittima delle gomme, che gli hanno tolto la possiiblità di correre una gara da grande protagonista. "Della gara sono molto soddisfatto, della gomma no. E' difficile per noi dire esattamente qual è stato il problema, ma quello più grande è la sicurezza. Cinque o sei macchine hanno avuto lo stesso problema. Dopo un primo giro, forse uno dei migliori che ho fatto, è successo questo con la mia gomma e ho perso ogni occasione. La gara è stata fantastica, anche la rimonta dopo è stata molta buona, ma ho perso l’occasione di essere lì sul podio", ha raccontato il brasiliano.

Anche Stefano Domenicali suona l'allarme nonostante il terzo posto di Alonso: "Vista la difficoltà di questo weekend, era importante portare a casa un risultato positivo. Grazie alla situazione, abbiamo massimizzato quello che avevamo. Adesso è fondamentale riordinare le idee, mettere in fila le cose e capire come mai non abbiamo fatto un weekend che ci aspettavamo". Il team principal della Ferrari è soddisfatto a metà: "Inutile negare che il fatto di aver accorciato il distacco su chi è davanti era uno degli obiettivi che avevamo e questo lo abbiamo raggiunto. Adesso è fondamentale, stare calmi e mettere in fila i problemi che abbiamo avuto". Quanto alle gomme esplose a raffica durante la gara Domenicali sottolinea che "è un tema che dobbiamo affrontare insieme, da Formula 1, perché è chiaro che certe cose non vanno bene, ma in questi momenti io sono il primo a dire calma, cercare di capire anche qui i problemi che ci sono, ma dobbiamo ovviamente risolverli".