Rosberg concede il bis a Silverstone

E' stata una gara che pareva destinata a dare una mazzata definitiva alle speranze iridate degli inseguitori di Vettel e che invece ha di fatto riaperto un Mondiale ancora più appassionante e incerto. Perché adesso Seb si ritrova con "soli" 21 punti di vantaggio su Alonso, quando invece poteva già dormire sonni tranquilli. La vittoria di Rosberg, la sua seconda stagionale dopo Montecarlo, è arrivata con un pizzico di fortuna perché durante la corsa non è mai stato realmente in grado di impensierire la Red Bull numero 1. Ci ha pensato poi un problema al cambio al giro 41 di 52, fino al quel momento dominati, a sconvolgere la classifica. Anche perché la monoposto del tedeschino è rimasta ferma in pista ed è entrata la safety-car, dando così il via a una sorta di mini-GP di sette giri.

Rosberg e la Mercerdes, apparsa competitiva anche sulla lunga distanza dopo i tanti problemi di gomme manifestatisi negli anni scorsi e passata davanti alla Ferrari nella classifica costruttori, non si sono fatti prendere dal panico, resistendo agli attacchi di chi inseguiva. Alla fine è solo arrivato il brivido della convocazione dai commissari di gara. Nico è finito sotto inchiesta per non aver rallenato all'esposizione delle bandiere gialle nel finale di corsa, tra la curva 3 e la 5, ma se l'è cavata con un rimprovero.

Se Rosberg ha vissuto una domenica tutto sommata tranquilla, dietro sono state tante le storie da raccontare. Quella di Webber, ad esempio, partito male come al solito, spinto quasi fuori pista nelle prime battute e ritrovatosi con l'ala anteriore danneggiata. L'australiano non si è perso d'animo ed è risalito dal 14° posto sino al podio, a un soffio dal vincitore.

Podio che ha strappato con le unghie anche Alonso. Lo spagnolo si è messo a testa bassa a caccia di chi gli stava davanti e nonostante una brutta partenza, che lo ha fatto scendere di una posizione, non ha cambiato tattica. Alla fine è passato dall'ottavo al terzo posto in poche tornate, strappandolo a Kimi Raikkonen, poi quinto dopo aver ceduto la posizione anche ad Hamilton. Proprio Lewis è stato, insieme a Vettel, il grande deluso della giornata. Partiva dalla pole per la gioia dei suoi tifosi, ma la sorte gli ha voltato le spalle. All'ottavo giro gli è esploso lo pneumatico posteriore sinistro e ha detto addio ai sogni di gloria. Nonostante questo ha lottato e per un soffio non è stato in grado di strappare il podio ad Alonso.

La gara, però, è stata caratterizzata anche, se non soprattutto, dai problemi di gomme, forse a causa di un cordolo troppo spigoloso, forse per un difetto di costruzione. Oltre ad Hamilton, infatti, anche Massa, Vergne e Perez sono stati penalizzati dall'esplosione della posteriore sinistra, i primi tre dall'8° al 15° giro. Un problema serio che ha gettato un po' di ombra su questa gara. Sta di fatto che proprio Felipe Massa, finito fuori pista dopo lo scoppio, ha cancellato con una spugna il suo weekend nero, riuscendo a risalire sino alla sesta piazza anche grazie a una strepitosa partenza che gli ha fatto superare di slancio il suo capitano. Nella "top ten" si sono classificati anche Sutil, Ricciardo, Di Resta (risalito dall'ultimo posto in griglia dopo che la sua Force India è risultata sottopeso al termine delle qualifiche) e Hulkenberg, a conferma che forze e volti nuovi del "circus" stanno crescendo alle spalle dei "big".