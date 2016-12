Alonso: "Peggiore prestazione del 2013"

Fernando Alonso non nasconde la sua delusione per le qualifiche di Silverstone, anche se riesce a manifestare un po' di ottimismo in vista del GP. "Non mi aspettavo questo risultato, mi aspettavo molto di più, questa è una pista adatta alle nostre caratteristiche. Ma la gara è alla domenica, cercheremo di migliorare le cose. Non è normale vedere una Ferrari così. Certo per ora è stata la peggiore prestazione della stagione", ha detto il ferrarista.

Alonso ha ben chiaro l'obiettivo per la gara: "Se finiamo quinti o sesti diventa un week end ottimo. Dobbiamo assolutamente migliorare". Non manca, però, un pizzico di polemica... "E' vero anche che la Pirelli ha cambiato diverse volte le gomme per accontentare chi si lamentava di più, e ora quelli sono nelle prime due file", ha sottolineato.

Se lo spagnolo è deluso, il morale di Felipe Massa è ancora più sottoterra. "In qualifica nessun problema particolare, sicuramente ne ho avuti prima. Aver cambiato il motore, poi, mi ha fatto perdere alcuni giri. Soffriamo per fare un buon giro rispetto agli altri e se non fai un giro perfetto non entri in Q3. Il tempo perso nelle libere mi ha fatto soffrire in qualifica. Rimonta? La macchina in Canada era più veloce, qui non siamo dove vogliamo, manca grip. Vediamo con la macchina piena di benzina, qualcosa può cambiare in nostro favore, ma difficile dire se sarà come Montreal".