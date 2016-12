F1: Rosberg il più veloce anche nelle libere 3 a Silverstone

Le Mercedes si confermano velocissime a Silverstone e sono favoritissime per la pole. Rosberg anche nelle terze prove libere ha fatto segnare il miglior tempo in 1:31.487. Secondo e vicino il compagno di squadra Hamilton a due decimi. Poi seguono le Red Bull di Vettel, a cinque decimi, e Webber. Indietro la Ferrari di Alonso in settima posizione in 1:32.454. Malissimo Massa, che ha cambiato il motore: sedicesimo a quasi due secondi.