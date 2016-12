Alonso: "La strategia dovrà essere impeccabile"

Fernando Alonso non fa drammi dopo la prima giornata di Silverstone, ma avverte la Ferrari. "La strategia dovrà essere impeccabile - ha detto lo spangolo - e per fare la scelta migliore per la gara si dovrà tenere conto del fatto che dobbiamo aspettarci condizioni molto diverse, perché la pista sarà certamente più asciutta e le temperature più elevate. Abbiamo perso la prima sessione e abbiamo dovuto concentrare il lavoro mancato al pomeriggio".