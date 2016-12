Ufficializzata la "patente a punti" per i piloti

Dal Mondiale di Formula 1 del 2014 commettere infrazioni in gara sarà un rischio, più di quanto non lo sia adesso. La Fia ha infatti pubblicato il documento contenente le modifiche regolamentari per il prossimo anno: la novità più interessante è la patente a punti, approvata già il 9 maggio. Come funziona? A ogni infrazione, al pilota (o ai piloti) responsabile/i verranno inflitti da 1 a 3 punti di penalità, a seconda della gravità. Qualche esempio: taglio di chicane 1 punto, partenza anticipata 2 punti, collisione evitabile 3 punti. Quando un pilota arriva a 12 punti, salta il Gran Premio successivo.

Non sono ovviamente mancate le polemiche: soprattutto i top team non hanno gradito un sistema così inasprito. La patente a punti infatti non cancella le sanzioni già esistenti, ma vi si aggiunge: stop-and-go, drive-through, retrocessioni in pit-lane, saranno ancora realtà. In più, il nuovo deterrente “a punti”.

L'altra grossa novità uscita dal Consiglio mondiale di Goodwood riguarda il ritorno dei test durante la stagione. Saranno consentite quattro sessioni, di due giorni ciascuna, durante il Mondiale. I test si svolgeranno su tracciati europei nelle giornate di martedì e mercoledì, dopo il GP, per limitare le spese extra a carico dei team. Le date definitive verranno indicate solo dopo la compilazione del calendario, ma sono favorite le settimane successive al GP di Spagna, di Gran Bretagna, di Ungheria e di Italia. Già a gennaio, inoltre, saranno consentite prove in pista per esaminare i nuovi motori che verranno impiegati durante la stagione.

Quanto ai motori, ogni costruttore potrà fornire i propulsori ad un massimo di quattro scuderie. I piloti ne avranno a disposizione cinque a stagione, l'uso di altri motori farà partire dalla pit-lane. Sulle gomme, ogni pilota potrà disporre di un treno aggiuntivo di pneumatici da usare nella prima mezzora delle prove libere del venerdì. In materia di sicurezza la Fia ha reso obbligatorio l'uso del casco per chi lavora durante i pit-stop.