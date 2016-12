Massa, altro incidente: a Silverstone sbatte contro le barriere

Dopo l'incidente Massa è tornato mestamente ai box, anche se senza danni fisici. "Gomme fredde, le super hard, pista un po' umida. In uscita di curva sono finito su una porzione di asfalto ancora molto umida e ho perso il controllo della macchina: in quel momento gli pneumatici non erano ancora in temperatura e non sono riuscito ad evitare l'impatto. Mi dispiace molto, ma fortunatamente la vettura ha subito solo un danno all'anteriore. E' capitato, non è stato bello, ma per fortuna è successo in un momento che non conta. Non mi toglierà la voglia e la concentrazione per guidare bene", ha commentato.