L'Aci: "Il GP di Monza non è a rischio"

Rassicurazioni da parte del patron Ecclestone che, come sottolinea l'Automobil club in una nota, spazzano via le polemiche seguite all'intervista del patron del circus della F1 a Panorama. "Il nostro lavoro nell'organizzazione del Gran Premio - ha aggiunto Sticchi Damiani - è sempre andato avanti senza sosta. Tra 72 giorni il più importante evento motoristico italiano si svolgerà come di consueto nel tempio della velocità e dello spettacolo a quattro ruote. Oggi come domani: la storia e la tradizione di Monza sono valori da trasmettere alle future generazioni".