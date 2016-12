A Silverstone prime libere sotto la pioggia: guida Ricciardo

Insomma, la prima ora e mezza ha detto che bisognerà aspettare sabato per capire quello che ci riserverà il GP inglese. Anche perché le previsioni danno pista asciutta sia per le qualifiche, sia per la gara e girare in condizioni limite che poi non si presenteranno nei momenti cruciali del weekend sarebbe stato inutile. Lo sanno bene i vari Vettel, Alonso, Raikkonen, Button e soci, che se ne sono stati chiusi nei box senza nemmeno completare un giro cronometrato. Hanno così avuto gloria le seconde linee, tra le quali si è inserito Lewis Hamilton, l'unico dei "vip" a completare qualche tornata perlustrativa a ritmo veloce. A riprova delle difficoltà incontrate, incidente sul finire delle prove per la Caterham di Charles Pic, andata a sbattere sulle barriere: musetto rotto per la monoposto, ma nessuna conseguenza per il francese.

Le classifica delle prove libere 1:

1. Daniel Ricciardo (Australia) Toro Rosso - Ferrari 1:54.249

2. Nico Huelkenberg (Germania) Sauber - Ferrari 1:55.033

3. Pastor Maldonado (Venezuela) Williams - Renault 1:55.354

4. Lewis Hamilton (Gran Bretagna) Mercedes 1:55.458

5. Esteban Gutierrez (Messico) Sauber - Ferrari 1:55.825

6. Valtteri Bottas (Finlandia) Williams - Renault 1:56.361

7. Jean-Eric Vergne (Francia) Toro Rosso - Ferrari 1:57.891

8. Giedo van der Garde (Olanda) Caterham - Renault 1:58.859

9. Max Chilton (Gran Bretagna) Marussia - Cosworth 1:59.719

10. Jules Bianchi (Francia) Marussia - Cosworth 1:59.876

11. Felipe Massa (Brasile) Ferrari 2:06.534