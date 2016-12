Ferrari, Alonso: "Dobbiamo dare il massimo"

La gara in programma questo weekend è importante per iniziare la rimonta: "Tutte le gare sono importanti da qui in avanti vista la posizione in cui ci troviamo. Siamo 36 punti dietro al leader e non abbiamo più molto margine per commettere errori, non possiamo permetterci di perdere troppi altri punti, perciò dobbiamo rimanere calmi e fare il nostro massimo ogni settimana. Se riusciremo a vincere e a stare davanti a Sebastian sarà grandioso, se non ci riusciamo dobbiamo perdere il meno possibile. L’anno scorso dopo Monza credo avessi un vantaggio di una quarantina di punti su Sebastian e non sono bastati. Ora siamo 36 punti dietro, non è l’ideale ma neanche la fine del mondo“.