F1: Mark Webber annuncia il ritiro a fine stagione

Il pilota della R eb Bull Mark Webber ha annunciato il ritiro dalla Formula 1 alla fine della stagione 2013. Il pilota australiano, 36 anni, sarà impegnato dal 2014 in un nuovo programma di corse con la Porsche , che comprende anche la partecipazione alla 24 ore di Le Mans . Sul suo sito ufficiale, Webber scrive: "Non vedo l'ora di guidare una delle sportive più veloci al mondo". La Red Bull non ha ancora deciso il pilota che lo sostituirà.

Mark Webber ha quindi detto basta. Dalle pagine del suo sito ufficiale ha spiegato la decisione di lasciare la Formula 1 e dedicarsi ad altre gare del motorsports internazionale, al volante di un marchio storico: "La Porsche ha fatto la storia delle corse automobilistiche come produttore, ed è sinonimo di prestazioni e tecnologie d'avanguardia. Sono impaziente di impegnarmi in questa nuova sfida dopo i miei anni in Formula 1". Il pilota australiano attualmente occupa la quinta posizione nella classifica del mondiale piloti di F1.

Christian Horner, team principal della scuderia campione del mondo, ha anche rivolto un saluto e un ringraziamento al suo ormai quasi ex pilota. "Sono sicuro - ha dichiarato - che Mark ha riflettuto a lungo prima di prendere una decisione così difficile. I suoi successi in Formula 1 sono tanti e sono sicuro che da qui fino alla fine della stagione continuerà a spingere per ottenerne altri". Horner ha poi concluso ricordando che Webber "è stato un eccellente presenza fin dal suo arrivo in Red Bull nel 2007 e gli auguro ogni bene per il futuro della sua carriera". La scuderia, sul proprio sito, ha ringraziato il pilota australiano "per il contributo che ha dato al team durante le sette stagioni in cui ha guidato per noi e nel quale ha ottenuto 9 vittorie e 35 podi (sui 36 conquistati in carriera) e 11 pole". Al momento la Scuderia ha fatto sapere di non aver ancora deciso il pilota che dal prossimo anno prenderà il posto di Webber al volante della Red Bull.