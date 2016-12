Ecclestone: "Se rinunciamo a Monza è solo per motivi economici"

Il futuro di Monza, inteso come circuito, è appeso a un filo. Pur non avendo ancora deciso nulla in tal senso, Bernie Ecclestone ha ammesso che la F1 potrebbe non fare più tappa in Brianza. "Se dovessimo rinunciare a Monza, e dico se, perché nessuna decisione è stata presa, sarebbe solo per motivi economici. Certo, la qualità del circuito e l'organizzazione potrebbero essere migliori ma, ripeto, non è quello il punto cruciale", ha detto.