Massa: "Ferrari competitiva a Silverstone"

Massa finora non è mai salito sul podio in Gran Bretagna, ma nonostante questo ama questa gara. ''E' una pista fantastica, innanzitutto per la sua conformazione incredibile, con curve veloci e quei cambi di direzione che piacciono tanto a noi piloti, anche se ci sono alcune curve più lente. L'atmosfera è fantastica perché gli inglesi amano la Formula 1. La maggior parte delle squadre sono ancora basate in questo paese e i tifosi sono pazzi per questo sport: c'è sempre tanto pubblico ogni giorno ed è un piacere guidare con le tribune piene'', ha concluso.

IN INGHILTERRA ALCUNE NOVITA' TECNICHE

In Inghilterra, come spiega il "padrone di casa" Pat Fry, la Ferrari porterà delle novità: il direttore tecnico della Rossa e il suo gruppo di ingegneri hanno lavorato assiduamente dopo Montreal sul doppio compito di proseguire lo sviluppo della F138 e sulla preparazione della vettura alla veloce striscia d'asfalto stesa lungo i 5.891 chilometri di Silverstone. "Abbiamo qualche aggiornamento in arrivo per questa gara e dobbiamo fare in modo di essere preparati nella maniera migliore per sfruttarne il potenziale. L'analisi dei dati provenienti dalla galleria del vento è stata effettuata pensando a quale possa essere il miglior assetto della monoposto su questo tracciato, utilizzando le novità in arrivo", ha detto.