Ferrari, commento ironico alla sentenza Fia contro la Mercedes

La Ferrari dunque non commenta ufficialmente, ma lo fa attraverso la sua voce satirica, ospitata sul sito ufficiale che raccoglie ''la voce di milioni di tifosi''.

''Si resta a dir poco perplessi - scrive - poi a vedere che, ancora una volta, chi è colpevole praticamente non paga per aver ottenuto un ingiusto vantaggio sportivo. Non venitemi a dire che sia la stessa cosa allenarti tre giorni sul Circuit de Catalunya da soli con i tuoi migliori piloti o farlo insieme ad altre nove squadre in quel di Silverstone con dei giovani di belle speranze, in una località dove l'incertezza meteorologica regna sovrana anche in piena estate. E se poi tutta questa vicenda fosse avvenuta dopo lo svolgimento del test riservato ai giovani, quale sarebbe stata allora la pena, il divieto di fare la cena di fine anno?''.

''Sta diventando noioso - si legge ancora - questo andazzo che ha preso la Formula 1: si sbaglia, si corre magari con una soluzione irregolare ma poi ti si dice di cambiarla per la prossima gara e chi s'è visto s'è visto. Tutto questo fa venire in mente al Grillo che se si trovasse mai a gestire una squadra di Formula 1 nel prossimo futuro e che questa cominciasse il campionato in difficoltà, basterebbe organizzare una bella settimana di test al momento giusto e poi saltare magari un'eventuale sessione finale, quando i giochi potrebbero essere già fatti, no?''.

Velenoso il post scriptum: ''a chi straparla di trasparenza e di credibilita' il Grillo desidera ricordare che le regole sono molto chiare: non si possono fare test con la vettura dell'anno in corso. Con quelle vecchie di almeno due anni si puo' girare quanto si vuole, dove si vuole, con chi si vuole, vestiti come si vuole, invitando chi si vuole''.