Mercedes: "Riconosciuta la buona fede, sanzioni proporzionate"

La "grazia" ricevuta dal Tribunale internazionale della Fia ha risolto un bel problema alla Mercedes, che dopo la sentenza di Parigi ha commentato così. "I giudici hanno confermato che abbiamo agito in buona fede rispetto ai test Pirelli. Mercedes accetta le sanzioni proporzionate di una reprimenda e la sospensione dai prossimi test per giovani piloti decise dal tribunale", il commento racchiuso in una nota ufficiale.

"Non abbiamo mai voluto trarre un vantaggio sportivo in modo scorretto", ha affermato ancora il team, sottolineando che "non ci sono motivi per credere che il via libera (della Fia, ndr) per i test Pirelli non fosse stato dato". La Mercedes, infine, ha annunciato di non volersi avvalere del suo diritto di presentare ricorso alla decisione dei giudici.