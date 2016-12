Mercedes graziata: salterà solo i test di metà luglio

Mano leggera dei giudici che hanno dovuto decidere sul test irregolare che la Mercedes ha svolto a Barcellona a metà maggio con le gomme Pirelli . Dopo l'udienza di Parigi, infatti, il Tribunale internazionale della Fia ha deciso per una reprimenda e l'esclusione del team tedesco dalle prove di metà luglio riservate ai giovani piloti, di fatto accogliendo la richiesta avanzata da Ross Brawn. Solo una reprimenda, invece, per la Pirelli.

Insomma, alla fine i 12 giudici della Fia hanno optato per usare la mano leggera. Una soluzione che giovedì, durante le sette ore di audizione a Place de la Concorde, era stata "suggerita" dallo stesso legale di Mercedes, Paul Harris. Anche Pirelli viene "strigliata" con una semplice reprimenda. Il tribunale internazionale non si spinge oltre e nella prima sentenza della sua storia si mostra piuttosto comprensivo. Le possibili sanzioni, soprattutto per Mercedes, potevano essere spinte ben oltre, da una pesante multa fino alla sospensione per alcuni gran premi o alla retrocessione in classifica costruttori.

Intanto, la Fia ha annunciato con una nota ufficiale che ''In collaborazione con tutti i team di Formula 1, rafforzerà i controlli sull'organizzazione dei test''. ''La Fia - si sottolinea ancora la Federazione internazionale dell'autoobilismo - auspica che questa vicenda e questo verdetto servano da lezione''. La Federazione ha ricordato anche che le parti coinvolte possono presentare ricorso davanti alla Corte d'appello Internazionale nei prossimi sette giorni.